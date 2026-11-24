Manfredi su Largo Maradona: "Riapre luogo simbolo della città e ora tutto in regola"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato con gioia la riapertura di Largo Maradona: "E' una bellissima giornata - ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - si riapre uno dei luoghi più simbolici della città, un luogo di passione, di attrazione enorme e identitario e lo si fa al termine di un percorso di regolarizzazione, di restauro che ha rappresentato, grazie alla collaborazione tra promotori e istituzioni, un passaggio fondamentale. Questo è anche il simbolo di una Napoli che cambia, che mantiene la sua grande anima ma nel rispetto delle regole", le sue parole riportate dall'Ansa.

"Questo era un luogo che non seguiva le regole di legalità e trasparenza - ha ricordato l'assessora alle Attività produttive, Teresa Armato - abbiamo avviato un dialogo e realizzato un progetto molto innovativo di collaborazione pubblico-privato nel solco della legalità".