Cavani-Salernitana, Iannicelli: "Emissari preparano offerta allettante, Salerno in fibrillazione"

"Da più parti arrivano conferme sulla possibilità che Cavani possa disputare la prossima serie A all’ombra dell’Arechi".

Il giornalista di Canale 21, Peppe Iannicelli, ha parlato nel suo editoriale per Optamagazine dell'ipotetico arrivo di Edinson Cavani alla Salernitana: "Da più parti arrivano conferme sulla possibilità che Cavani possa disputare la prossima serie A all’ombra dell’Arechi. Alcuni emissari della Salernitana che stanno predisponendo un’offerta allettante per Cavani con l’intento di vestirlo di granata per almeno un paio di stagioni. A Salerno non mancano soldi, idee, entusiasmo. E l’avventura potrebbe tentare davvero Cavani felicissimo di rientrare in Italia. Giungerebbe come leader del gruppo sul modello di Ibra al Milan o dello stesso Ribery alla Salernitana. D’altra parte in Serie A, con la maglia del Napoli, Cavani ha scritto alcune delle pagine più brillanti della sua carriera.

Ed il ritorno in azzurro è stato per molte estati di calciomercato un tormentone quanto mai ricorrente con tanto di avvistamenti veri o presunti all’Hotel Vesuvio o all’Aeroporto di Capodichino. Tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare… o meglio La Manica. Ma la storia della Salernitana dimostra che nulla è impossibile quando si mettono in campo competenza, passione e dedizione. I tifosi sono già in fibrillazione per Cavani".