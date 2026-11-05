Chiariello: "Politano? Ce l'aveva con De Bruyne! In allenamento KDB litigò con Hojlund…"

Umberto Chiariello su Canale 21 ha commentato il ko del Napoli contro il Porto che ieri ha battuto gli azzurri 4-1 in Champions: "Ci sono giocatori stanchi di perdere. Le parole di Politano sono rivolte a De Bruyne secondo me. KDB ha un atteggiamento un po' supponente e rimprovera i compagni. In allenamento ha litigato con Hojlund, lo sanno tutti. Ieri ha rimproverato Lucca. Allegri è abituato a prendere un calciatore e farne il perno del suo progetto. Lui a De Bruyne non rinuncia mai ma KDB anche in una serata come ieri non ti ha dato niente.

Maradona non ha mai rimproverato un compagno. La situazione è complicatissima. Il Napoli a luglio veniva dato con l'Inter sulla prima griglia dei favoriti, poi è stato scalato tra le prime quattro, ora ci sono poche chance di qualificazione in Champions e in Europa siamo per ora fuori. La situazione è gravissima e il Napoli prende tre gol a partita con i portieri che non hanno responsabilità e questo è ancora peggio. C'è un problema difensivo enorme da parte di un allenatore che è un difensivista, tra l'altro. Questo è un paradosso".

