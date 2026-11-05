Del Genio: "70 minuti buoni? Forse noi abbiamo le allucinazioni..."

"Nella bella Oporto è tardi parlare di certe cose. Chi vuole il bene del Napoli doveva dirle prima". Lo ha detto Paolo Del Genio, giornalista, a Canale 8: "Allegri ha parlato degli infortuni citando lo storico dei giocatori, e se ne accorge adesso? Noi ne parliamo da maggio. Anche a livello comunicativo ci sono ritardi clamorosi. E ora che c'è crisi c'è lo scaricabarile. Ma io di questo sono poco interessato. Io non faccio classifiche. Io sulla partita voglio dire che il primo tempo è buono. Avrei cambiato pochi giocatori del Napoli con quelli del Porto.

Vedevo i nostri anche superiori. Come individualità ci siamo ma siamo scollegati. Il 2-1 loro ammazza la partita. Prima del gol di Gabri Veiga già mi ero accorto che entravano dentro facilmente. E infatti ha segnato così. E sui corner linee schiacciate e nessuno esce. Ma queste cose chi deve correggerle, io? Parole post partita? Forse noi siamo in uno stato di allucinazione, forse Allegri vede cose diverse da noi. Il Napoli dal 46esimo non c'era più, lui però ha parlato di 70 minuti buoni. Ci sono 26 minuti di differenza, in questo lasso di tempo noi che abbiamo visto? Torno a dire che il primo tempo è stato buono perché il Napoli ha giocato. Il gol dimostra le nostre qualità individuali".