Renica: "Allegri non è l'unico colpevole, rosa andava rinnovata"

"Allegri si trova una squadra che già l'anno scorso è stata martoriata dagli infortuni"

Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di Terzo Tempo Champions, trasmissione in onda su Televomero, per analizzare la sconfitta degli azzurri contro il Porto. L'ex calciatore ha evidenziato le preoccupanti disattenzioni difensive della squadra, ma ha anche invitato a non attribuire tutte le responsabilità a Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle scelte di mercato della società e sulla necessità di rinnovare l'organico.

"La partita del Napoli è un grande rammarico. Il Porto era alla portata. Ci sono stati momenti in cui ha fraseggiato bene, però non si possono prendere dei gol così, con gli avversari che saltano liberamente in area. Gli azzurri non possono continuare con questi cali di tensione. Il discorso sarebbe più ampio, perché la colpa non è solo di Allegri, ha ereditato una squadra con una certa età, spesso con giocatori infortunati.

Napoli, Renica punta il dito sul mercato: "La società non ha rinforzato la squadra in modo ragionato"

Quando prendi quei gol il morale va a terra. Allegri si trova una squadra che già l'anno scorso è stata martoriata dagli infortuni. Andava un po' rinnovata in alcuni ruoli. Hojlund non ha un sostituito adeguato, s'insiste con Lucca perché non c'è un'alternativa di qualità. La società non ha rinforzato la squadra in modo ragionato.

Il Napoli deve ritrovare compattezza, altrimenti si passeranno momenti poco belli. Anche contro la Juventus c’è stato un buon primo tempo, poi un errore serio ha compromesso la partita".