Giordano ad Allegri: "Ma quei 2 cambi falli prima del 2-1! Spezzi il ritmo e metti qualcuno fresco!"
Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Canale 21, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro il Porto, soffermandosi soprattutto sulla gestione dei cambi da parte di Massimiliano Allegri e sul nervosismo emerso durante la partita. Ecco le sue parole: "Io non parlo di togliere uno o mettere un altro, so che la situazione è d'emergenza.
Ma nella fase di sofferenza puoi fare comunque i cambi. A 15 dalla fine prendi il 2-1, dicevamo tutti ora dovevi cambiare. Anche per spezzare il gioco, mettere qualcuno fresco, contiuando in quel modo il gol arrivava, c'era stata la traversa ed altre avvisaglie. Ma avevi dei giocatori da far entrare anche se pochi. Litigio? Quando le cose vanno male, succedono queste cose. Il nervosismo viene fuori" ha spiegato Giordano.
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