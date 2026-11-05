Marcolin: "L'indole del Napoli è di paura. Se segna non raddoppia ma si abbassa"

Ko in Champions e crisi piena per il Napoli. L'ex capitano e centrocampista del Napoli, Dario Marcolin, ha parlato a Canale 8 dopo il ko contro il Porto: "A volte anche nei cambi un allenatore dà un segnale alla squadra. Gasperini cambia gli attaccanti per continuare a pressare e avere il ritmo sempre alto. L'indole del Napoli è sempre di paura. Il Napoli non cerca mai di ammazzare la partita ma si abbassa e protegge il risultato.

Allegri se farà vedere ai giocatori il video di questa partita farà vedere il secondo tempo perché ci può stare il primo gol subito però poi hai reagito. Ma quel secondo tempo va corretto. Nel Napoli poi cambia sempre la formazione e quello non ti porta ad avere certezze anche sulle distanze. Io alla Lazio sono cresciuto con Favalli, ci bastava uno sguardo per capirci, era una fratellanza di campo. L'abitudine ci fa giocare bene. Al Napoli questi automatismi consolidati".