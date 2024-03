Chiariello: "Spalletti democristiano su Acerbi! Malissimo anche Inter e Gravina!"

Umberto Chiariello, giornalista, nel suo editoriale per 'Radio Napoli Centrale' si è espresso così sul caso Acerbi-Juan Jesus:

Le teorie difensive di Acerbi sono piuttosto stravanti. Se sei innocente, ci metti subito la faccia: se io fossi stato accusato di cose così gravi, io sarei andato subito davanti alle tv mettendoci la faccia, avrei fatto subito il pazzo, minacciando querele per tutelare la propria immagine. Lui ha fatto finta di niente.

Poi viene cacciato per motivi precauzionali, si è detto, come al solito Spalletti s'è esibito in un cerchiobottismo democristiano degno dei migliori tempi. Sul piano caratteriale non delude mai, è quello che è, un uomo che si barcamena sempre. Ma Juan Jesus l'aveva pure protetto. Ne ha parlato perché gliel'hanno chiesto, altrimenti non ne avrebbe parlato neanche. Poi Jesus dice le parole precise di Acerbi ed ora si inventa che ha capito male, "ti faccio nero", Acerbi, ma ci hai preso per fessi? Ma che linea difensiva è? E' una storia brutta, ma sta diventando anche squallida. Ma chi lo consiglia? Il suo futuro può essere anche al capolinea, la stessa Inter è in imbarazzo. Ma che nessuno tocchi Juan Jesus e nessuno la butti in caciara! Ne esce male anche Gravina che stavolta non ha detto neanche una parola, l'Inter non ha detto neanche una parola! Spalletti parla di telefono spento, siamo alle comiche. Ne escono male tutti! Tranne Juan Jesus, persino carino rispetto all'avversario fino a quando non l'ha fatto arrabbiare ed il Napoli che ha risposto con comunicazioni anti-razzismo. I peggiori sono quelli che hanno insultato Juan Jesus dopo Cagliari ed ora lo trattano da BatJuan. Ma questa è la feccia di Napoli, come tutte le tifoserie sane, c'è un gruppo che è feccia. Io odio la feccia e gli sfascisti".