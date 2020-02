Clamoroso scenario dell'attore Bellavia: "Ho rapporti col Barça, Messi al Napoli non è impossibile"

Germano Bellavia, attore napoletano, celebre per il suo ruolo in 'Un posto al sole', parla a Marte Sport Live e rivela un retroscena che sarebbe clamoroso: “Messi al Napoli non è solo un sogno. Personalmente ci credo e vi assicuro che non è una bufala. Ho rapporti commerciali con il Barcellona e so per certo che Messi non andrebbe mai alla Juventus e gli piacerebbe vestire la maglia azzurra. Il Napoli è già stato al Barcellona per verificare l’ipotesi. Noi abbiamo avuto Maradona, perché non potremmo avere anche Messi”.