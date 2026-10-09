Tuttonapoli Il Napoli riparte contro il Frosinone, Clemente di San Luca: “Quali prospettive realistiche?”

Guido Clemente di San Luca analizza il momento del Napoli e contesta il diverso metro di giudizio utilizzato nei confronti di Allegri e Conte.

Guido Clemente di San Luca, docente di Giuridicità delle regole del calcio presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli, ha affidato al consueto editoriale in esclusiva per i lettori di TuttoNapoli le proprie riflessioni sul momento degli azzurri, partendo dalla partita di Firenze e dal dibattito sul gioco espresso dalla squadra di Massimiliano Allegri: “Considerando il lungo periodo di vacanza – perché, diciamo la verità, per noi tifosi malati, quando gioca la nazionale, è come stare in ferie, andiamo ‘a rota’ di azzurro –, ho ritenuto giusto lasciar sedimentare le impressioni ricavate dalla partita di Firenze. Sfruttiamo, allora, questo lungo tempo di attesa per provare a proporre qualche ragionamento sensato in prospettiva”. Prima di entrare nel merito, il docente torna sulla questione arbitrale e sulla propria difesa del principio di legalità, criticando la gestione del VAR e richiamando anche la vicenda Malagò. Successivamente, prende posizione in favore di Allegri, contestando quello che considera un trattamento ingiusto rispetto a quello riservato al suo predecessore: “Ciò detto, veniamo a noi. Nonostante abbia in scarsa simpatia Allegri (è notorio che tifavo per Italiano), considero iniquo il trattamento riservatogli nei commenti largamente prevalenti. Bisogna decidere il piano su cui si vuole ragionare. Il gioco? Beh, nei due anni di Conte abbiamo assistito alla (ostinata e persino ostentata) negazione di esso. Ma, con impressionante miopia, una critica supina e scendiletto l’ha difeso e, addirittura, celebrato. L’argomento era: «non c’interessa il gioco, ma i risultati (Scudetto, secondo posto e Supercoppa)!». Vince? E chi se ne frega come!”. Clemente di San Luca evidenzia quindi quella che ritiene una contraddizione nel giudizio espresso sul Napoli: “Nelle prime 5-6 partite di questa stagione gli azzurri non hanno giocato peggio dei due anni precedenti, anzi. Ma hanno perso con Como, Inter e Arsenal. Quindi pollice verso. Ebbene – a parte che anche allora s’è perduto più di una volta –, il giudizio basato sui risultati può esprimersi alla fine della stagione, non quando è appena cominciata. Adesso si può ragionare soltanto sul gioco. E sin qui quello del Napoli di Allegri, sia pur solo a tratti, non sembra affatto del tutto privo di segnali di trame offensive. Quindi mi chiedo: ma perché a Conte si consentì, adoranti, di produrre il ‘brutto’ (senza contare i danni collaterali, in termini di tenuta fisica e salute finanziaria), e con Allegri si è spietati per il ‘bruttino’?”.

Clemente di San Luca: “Vincere diventando come loro significa perdere”

Il ragionamento si allarga poi all’identità del Napoli e al significato del cosiddetto provincialismo. Per Clemente di San Luca, affermarsi in Italia e in Europa non deve significare imitare modelli altrui rinunciando alle caratteristiche storiche della squadra e della città: “Vorrei poi tornare sul malinteso senso del «provincialismo». Dopo aver vinto i primi due, una delle parole d’ordine su cui nacque il «Te Diegum» fu: D10S ha permesso a genio e creatività di vincere sulla organizzazione. Ebbene, emanciparsi vuol dire, sì, liberarsi del «ruolo del perdente cucitoci addosso», ma restando noi stessi. «Vincere e basta» è la loro cultura. Non è emulando i potenti che ci s’internazionalizza, bensì rendendo vincente la nostra bellezza. Insomma, bisogna evitare di snaturarci, perché vincere diventando come loro significa perdere. Ad avere la meglio sarebbe comunque il loro modello culturale. Noi dobbiamo desiderare che il Napoli (e Napoli) si affermi, in Italia e nel mondo, senza perdere il suo patrimonio genetico. Massimizzando e rendendo vincente il bello che per storia ci connota. Del resto, oggi nel calcio internazionale a far vincere è il bel gioco. E noi? Ci mettiamo alla retroguardia? È paradossale!”. In quest’ottica, il docente si aspetta che Allegri riesca a valorizzare le qualità della rosa e a proporre un calcio capace di coniugare risultati e bellezza, nonostante le numerose assenze. “Mi aspetto che Allegri dimostri la sua versatilità. Che lo rende diverso da Conte. Certo, per diversi anni ha sposato il ‘brutto’ (ed illegale) che vinceva. Ma dovette adattarvisi (l’altro, invece, l’incarna), dopo essersi affermato diversamente. Ora si trova nel luogo della bellezza. Spero che riesca a mettere i giocatori in condizione di generarla ancora. Nonostante pare proprio doversi invocare la benedizione di quel famoso monaco. Perché oggi non si può pensare che sia la preparazione ‘eccessiva’ a costituire – come per il recente passato (checché ne dicano i cortigiani di Conte, sta venendo sempre più fuori) – una significativa concausa degli infortuni. Ed altra concausa è di sicuro la abnorme quantità di partite da giocare. Ma è difficilmente discutibile che pesi molto anche la cattiva sorte (che nei due anni precedenti s’è tenuta alla larga). Fare a meno contemporaneamente di tanti attori importanti (sui problemi di alcuni dei quali – Buongiorno, McTominay, Giovane, Anguissa, Neres – la gestione societaria è stata veramente imbarazzante) rende complicato produrre un bello spettacolo. Incrociamo le dita”.