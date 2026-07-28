Conte ct? Malagò: "Rapporto buonissimo con lui, ma l'idea è sempre stata Mancini"

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Malagò spiega le scelte FIGC: Conte candidato, escluso Chiellini per rispetto dei club.

Nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio Federale, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha spiegato i motivi che hanno portato alla scelta del nuovo commissario tecnico e del nuovo direttore tecnico della Nazionale. Rispondendo a una domanda su Antonio Conte e Giorgio Chiellini, il numero uno federale ha chiarito il percorso seguito dalla Federazione, sottolineando come la priorità sia sempre stata rappresentata dal tandem formato da Roberto Mancini e Claudio Ranieri.

Conte e Chiellini sono due nomi che ha preso in considerazione?

"Perché Conte è un allenatore che ha una storia che parla da sola. Ho un buonissimo rapporto con lui, ma qui qualcuno continua a ragionare in modo diverso rispetto alla realtà di oggi, che non è la realtà di ieri. Oggi c'è un allenatore e un presidente del Club Italia, il motivo per cui si sono separate le strade con Maldini e Leonardo è proprio questo. L'idea è sempre stata Mancini e Ranieri. Conte poteva essere sicuramente un candidato per l'allenatore, Zola può essere sicuramente un nome che rientra nella scelta del terzo soggetto. Chiellini? Uno degli argomenti sul quale sono stato chiarissimo parlando con Paolo e Leo è che per rispetto di società che mi hanno candidato e sostenuto non vado a prendere delle persone che lavorano in società di Serie A. Su questo presupposto potevano esserci altri allenatori o direttori tecnici, nomi anche pesanti che però non ho mai preso in considerazione".