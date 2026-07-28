Figc, Malagò: "Entro fine settimana una terza figura. Zola? Può essere un nome"

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Malagò spiega le scelte FIGC: Zola in corsa, Chiellini escluso.

Nel corso della conferenza stampa successiva al Consiglio Federale, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha presentato ufficialmente Roberto Mancini come nuovo commissario tecnico della Nazionale e Claudio Ranieri come nuovo direttore tecnico. Il numero uno federale ha poi chiarito alcuni retroscena sulle scelte effettuate, soffermandosi anche sui nomi di Gianfranco Zola e Giorgio Chiellini: "Conto entro la fine della settimana di darvi notizia su una terza figura che verrà a bordo. Non iniziate a fate nomi perché già qualcuno ha fatto figure non esaltanti, una figura che si occuperà di fare il dirigente delle varie squadre nazionali, la figura ricoperta in passato da Gigi Riva e Gigi Buffon. Voglio affidargli anche il coordinamento delle nazionali giovanili insieme a Viscidi, che rimane con noi".

Sulla possibilità di coinvolgere Gianfranco Zola: "Può essere sicuramente un nome che rientra nella scelta del terzo soggetto".

Alla domanda su Giorgio Chiellini, il presidente della FIGC ha spiegato: "Uno degli argomenti sul quale sono stato chiarissimo parlando con Paolo e Leo è che per rispetto di società che mi hanno candidato e sostenuto non vado a prendere delle persone che lavorano in società di Serie A. Su questo presupposto potevano esserci altri allenatori o direttori tecnici, nomi anche pesanti che però non ho mai preso in considerazione".