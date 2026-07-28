Sindaco Castel di Sangro presenta il ritiro: "13 giorni intensissimi tra calcio ed eventi"

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Il sindaco Angelo Caruso presenta il ritiro azzurro a Castel di Sangro tra amichevoli, eventi e iniziative per i tifosi.

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Da giovedì il Napoli tornerà a Castel di Sangro per il ritiro estivo, con tre amichevoli internazionali in programma. Che evento sarà per la città?

“L’ho definito sicuramente il teatro più importante del calcio estivo europeo, perché quello che si svilupperà da noi, con il livello delle compagini che verranno sfidate al Teofilo Patini, probabilmente rappresenta una condizione più che unica e originale. Sarà senz’altro una sede di lusso e privilegiata, non per enfatizzare il nostro ritiro, ma per dire che tredici giorni caratterizzati dall’arrivo di tre squadre, come accaduto anche negli altri anni, rappresentano qualcosa di importante. Quest’anno avremo due squadre spagnole non di poco conto.”

Il programma prevede Napoli-Osasuna il 5 agosto alle 18.30, Napoli-Celta Vigo l’8 agosto alle 21 e Napoli-Aris Salonicco il 12 agosto alle 21. La squadra arriverà giovedì all’ora di pranzo?

“Sì, arriverà giovedì all’ora di pranzo e poi nel pomeriggio inizierà l’allenamento. Sottolineavo la presenza delle squadre spagnole perché sono reduci dalla vittoria del campionato del mondo e quindi, in qualche modo, abbiamo anche noi il privilegio di ospitarle, al di là di quelli che sono i giocatori protagonisti del successo nei recenti Mondiali.”

Al di là delle tre amichevoli internazionali e degli allenamenti a porte aperte, cosa potranno vivere i tifosi a Castel di Sangro dal 30 luglio al 13 agosto?

“Avremo la presentazione dello staff tecnico, poi la presenza di quattro giocatori in piazza che interagiranno principalmente con voi e, infine, la presentazione della squadra. Saranno quindi tre appuntamenti che, se li aggiungiamo alle tre amichevoli di cui parlavamo prima e alla presenza del museo con tutti i trofei del Napoli all’interno del palasport, renderanno questi tredici giorni intensissimi e senza flessioni. L’unica eccezione sarà la partenza del Napoli, che nel pomeriggio andrà a Piazza del Plebiscito, ma ognuno avrà modo di festeggiare quell’evento in qualsiasi luogo si troverà.”

Il 1° agosto sarà il giorno del Centenario del Napoli. Anche Castel di Sangro organizzerà una festa?

“Il 1° agosto sarà il 1° agosto in tutto il mondo, il Centenario del Napoli. Quella sera avremo un evento musicale che riecheggerà le musiche napoletane, con anche qualche cabarettista, per esempio Ciro Giustiniani. Non ci faremo mancare nulla. Non vorremmo in qualche modo sfigurare, ma sarà una grande festa anche a Castel di Sangro.”

Quest’anno ci sarà anche la prima volta di Massimiliano Allegri a Castel di Sangro. Il tecnico conosce già bene l’Abruzzo?

“Sì, anche perché con l’Abruzzo si è già in qualche modo cimentato. Ha conosciuto il popolo abruzzese e i tifosi abruzzesi, quindi conosce l’ambiente. Anche da noi era abbastanza conosciuto già da quell’epoca. È stato a Pescara, quindi conosce bene il popolo abruzzese e le bellezze dei luoghi e di Castel di Sangro.”

A Napoli ci sono temperature molto elevate. A Castel di Sangro, invece, il clima sarà più fresco?

“Noi stiamo decisamente meglio, soprattutto la sera. Ti manderò ogni tanto le temperature.”