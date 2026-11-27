Corsa Scudetto, Ravezzani: "Una squadra più di tutte può impensierire l'Inter"

Fabio Ravezzani indica la Roma di Gian Piero Gasperini come principale rivale dell'Inter, elogia la Lazio e commenta Milan, Juventus e Napoli

Fabio Ravezzani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la corsa Scudetto e il rendimento delle principali squadre di Serie A. Secondo Ravezzani, la Roma di Gian Piero Gasperini è la formazione che può mettere maggiormente in difficoltà l'Inter nella lotta per il titolo, mentre la Lazio rappresenta una delle sorprese più affascinanti del campionato. Spazio anche alla crescita del Milan e alle difficoltà della Juventus di Luciano Spalletti, con un riferimento al Napoli di Massimiliano Allegri.

Corsa Scudetto, Ravezzani: "La Roma può dare fastidio all'Inter"

Sulla lotta Scudetto e sulla Roma di Gasperini: "Con tutto il rispetto per la Lazio credo che sia la Roma la squadra che può dare più fastidio all'Inter. I romanisti volevano un riferimento e Gasperini, che nulla avrebbe a che spartire con l'ambiente Roma, ha messo in piedi una squadra che finalmente mette in mostra le qualità che aveva e che nell'era Mourinho erano state un po' nascoste".

La Lazio capolista e l'elogio a Lotito

"Torino e Atalanta ad oggi sono avversarie abbordabili, poi il derby darà delle risposte in più. La Lazio comunque è il motivo per cui noi amiamo follemente questo sport. Era una squadra senza pubblico, con giocatori considerati inadeguati e che aveva preso in quel momento, secondo molti, il peggior allenatore possibile. Non credo che durerà lì davanti, ma finora continua a rimanere in alto. Alla fine dei conti bisogna dire che Lotito è un grande presidente, perché se guardo la storia del club negli ultimi vent'anni vedo una società che è riuscita ad avere un rendimento adeguato alla sua dimensione, talvolta anche superiore".

La crescita del Milan e il mercato estivo

"Il Milan l'anno scorso è arrivato quinto per un punto e in estate ha speso un sacco di soldi, male con Ramos e bene per Moreira. In più ha preso un grande difensore come Gila, mentre Rabiot più passano gli anni e più risulta determinante. Alla fine con questo organico non vedo perché non possa essere fra le prime quattro. Non mi pare ancora da Scudetto, ma è migliorato notevolmente. Ieri la partita poi l'ha risolta Hutchinson, che sembrava Pelé in Fuga per la vittoria".

La Juventus di Spalletti e il riferimento al Napoli

"Ho sempre detto che la Juventus di Spalletti gioca un bel calcio con degli interpreti mediocri. Non dimentichiamoci che l'anno scorso non è andata in Champions anche per molta sfortuna, con tante partite in cui ha dominato e perso di misura come quella contro il Cagliari. Anche il Napoli di Allegri quando non andava bene non giocava così male comunque".