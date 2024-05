D’Amico: “Calzona? Sarebbe stato meglio proseguire con Mazzarri che è un ottimo allenatore”

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Andrea D’Amico, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La stagione sta finendo, ci sono degli allenatori che devono risolvere certe cose con le rispettive squadre. Pioli ha un altro anno di contratto col Milan e prima di diventare l’allenatore del Napoli dovrà trovare prima l’accordo economico col Milan per essere liberato. Per il toto allenatore, i nomi sono tanti per il Napoli perchè pochi sono disponibili ad essere ufficializzati subito.

Osimhen? Ora è prematuro esprimere una previsione. Adda passà a nuttat. Lukaku con Conte al Napoli? Non basterebbero per vincere uno scudetto, bisognerebbe capire che Lukaku arriverebbe.

Calzona? Secondo me sarebbe stato meglio continuare con Mazzarri che è un ottimo allenatore e non riesco a dargli delle responsabilità”.