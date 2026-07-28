Damiani: "Allegri è un grande allenatore, il Napoli farà una stagione ricca di soddisfazioni"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex azzurro Oscar Damiani, agente FIFA: "Stimo molto Malagò è una persona preparata, probabilmente ci sono stati degli equivoci per la Nazionale, sono fiducioso per il futuro.
Un commento sul ct Mancini? È una persona di alto livello, come uomo e allenatore. La scelta è molto buona. Quello che è stato è stato, crediamo nel futuro e nella Nazionale.
Badiashile? È un giocatore forte, può avere qualche problema all'inizio sul piano tattico ma è un giocatore di qualità tecniche e atletiche.
Allegri cosa può dare al Napoli? Semplicemente grande Max, è una persona di alto livello intellettuale e sportivo. Sono convinto che farà molto bene, i tifosi saranno contenti.
Cosa deve fare il Napoli sul mercato? Non me la sento di fare nomi, il Napoli ha uno scouting eccellente.
Il mio ricordo su Napoli? Sono stati 4 anni meravigliosi a Napoli, ero giovanotto, con mia moglie abitavamo a Posillipo in un posto meraviglioso, come uomo ho dei ricordi fantastici. Forse gli anni più belli della mia vita. Ho vissuto lo Scudetto sfiorato, un piccolo rimpianto. Era il Napoli di Krol, Castellini, non abbiamo vinto il campionato ma eravamo una bella squadra con il grande capitano Bruscolotti. Il centenario è una ricorrenza meravigliosa, ma non può influire sulle prestazioni della squadra. La società è ben gestita, grandi dirigenti, grande allenatore, sarà una stagione piena di soddisfazioni".
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