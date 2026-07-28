Fabbroni: "Il Napoli deve intervenire subito in difesa! Per Allegri sarà fondamentale un fattore"

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Fabbroni promuove Mancini e indica la difesa come priorità del mercato del Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Mancini che torna ct della Nazionale? Le sue squadre hanno sempre divertito. Malagò ha parlato in politichese. Mancini l'ha scelto lui. Il direttore tecnico della Federcalcio non conta niente. Ed è evidente che entriamo in un'era in cui la condivisione di cui tanto si è parlato non si verifica. Non è neanche commentabile. Sappiamo che il Presidente FIGC ha scelto il ct e se ne assume la responsabilità adesso. Si spera in un Mancini Bis. Altrimenti Malagò farà la fine di un insuccesso.

Calciomercato Napoli? Non c'è nessuna esigenza, De Laurentiis vuole vedere moneta prima del cammello. Se non viene puntellata la difesa, stiamo parlando del nulla. Probabilmente, se c'è da fare un ragionamento su acquisti o prestiti, la difesa è il primo settore nel quale il Napoli deve intervenire presto. Allegri ha bisogno di lavorare sulla difesa. Ricordiamo che le prime cinque partite di questo campionato faranno la storia della stagione. È fondamentale per Allegri schierare i migliori uomini sin dall'inizio"