Delio Rossi sull'obiettivo Soulé: "Non è un esterno e ha poca fisicità"

L’ex allenatore di Fiorentina e Lazio Delio Rossi è intervenuto nel corso della trasmissione “Radiogoal” a Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

L’ex allenatore di Fiorentina e Lazio Delio Rossi è intervenuto nel corso della trasmissione “Radiogoal” a Kiss Kiss Napoli: “Frosinone? Sono passate più di trenta giornate, quindi se Di Francesco voleva cambiare qualcosa lo avrebbe fatto prima. Sicuramente gioca bene ed ha calciatori importanti, ma il problema è che gli obiettivi di noi allenatori vanno perseguiti e se giochi bene e ti salvi ok, ma se poi non raggiungi il risultato allora la bellezza resta fine a se stessa.

Soulé? Ha l’età e le doti tecniche dalla sua parte, è una seconda punta e trequartista, e secondo me fa fatica a giocare sull’esterno. Dovrebbe mettere un po’ più di massa, e mi sembra che non abbia la forza di Messi o Dybala, o di altri calciatori di questo tipo, e per arrivare ai grandi livelli non basta solo il talento, che è solo una delle componenti. Soprattutto, oltre alla tecnica, alla forza fisica, alla personalità bisogna anche saper fare la differenza nelle partite importanti”.