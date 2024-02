Floro Flores su Mazzarri: "Sconfitta immeritata. Non può essere sempre colpa dell'allenatore"

Antonio Floro Flores, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare della sconfitta per 1-0 contro il Milan

Antonio Floro Flores, ex calciatore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare della squadra partenopea dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan: "Sono sconfortato perché si allontana la Champions e il Napoli si porta a casa una sconfitta che è immeritata, ma fa male. Sul piano dell’atteggiamento la squadra ha giocato una buona partita, non si può sindacare sulle scelte di Mazzarri.

Prima era colpa di Garcia, ora di Mazzarri, ma qualcuno a Napoli deve prendersi le proprie responsabilità, non può essere colpa solo degli allenatori. L’annata deve andare così, ma bisogna rimediare agli errori fatti.

Zielinski? Ha dato tanto al Napoli, ma ora si sente fuori luogo, ma è anche normale vista la situazione. È tutto così particolare: farlo giocare è stato un rischio perché pur se il giocatore non dirà mai di non essere al top, un bravo allenatore lo capisce. Zielinski si sente trattato come l’ultima ruota del carro ed essere esclusi dalla lista Champions non è bello".