Marino vota Gasperini: “Perfetto per il Napoli, coniuga il successo al bel gioco!”

Pierpaolo Marino, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero e ha parlato del nuovo allenatore del Napoli: “La sensazione è che i nomi siano i quattro di cui si sta parlando, mentre il DS è stato scelto e vedremo come andrà. ADL può sorprendere, ma è per muoversi aspetterà anche di capire se andrà programmata una stagione con le coppe o senza.

La mia idea è che Gasperini sarebbe l’allenatore perfetto per il Napoli, che coniuga il successo con il bel gioco. Anche Pioli, seppure con caratteristiche diverse, si inserirebbe bene nell’organico del Napoli: è un grande comunicatore e ha vinto uno Scudetto, inoltre è uno psicologo”.