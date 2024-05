Impallomeni: "Lukaku al Napoli? Attaccante forte, ma prezzo troppo alto"

Nel corso di 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, è intervenuto il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.





Juve, prossimo anno si cambia?

"Avrebbe avuto una coda diversa Allegri di questa stagione e della sua esperienza alla Juve".

Napoli-Lukaku, si parla però di 42 milioni per portarlo in casa:

"Lukaku è forte, ma il prezzo è alto. Sarei titubante per questo".

Atalanta col Marsiglia può puntare alla finale?

"E' meno forte dell'Atalanta ma ha caratteristiche che possono mettere in difficoltà l'Atalanta. L'Atalanta è formidabile, ma è una squadra che ha distrazioni incredibili e quindi rischia con i francesi".

Gasperini che ha polemizzato con la Roma:

"Se la poteva risparmiare. Ha ragione quando dice che non è colpa nostra lo spostamento della partite e i tempi lunghi di recupero, ma con quella frase lì non fai altro che alimentare le polemiche. A volte si lascia andare a queste piccole polemiche. L'Atalanta poche ore da quanto successo a N'Dicka ha fatto gli auguri al ragazzo, così vai anche contro questo".

Si parla di un Lotito furioso con Tudor dopo Monza:

"E' legittimo che si sia arrabbiato Lotito dopo quello visto. Aveva trovato il gol dopo l'errore degli avversari e poi si è chiuso rischiando di prendere il pari, che poi è arrivato".

Napoli, -32 rispetto a un anno fa:

"Il Napoli che riparte con un'altra testa si può voltare pagina e si può ricostruire qualcosa di significativo".