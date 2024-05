Tosto: “Il futuro di Di Lorenzo? Conoscendolo, il capitano proverà a rilanciarsi"

L'ex esterno del Napoli Vittorio Tosto ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte.

L'ex esterno del Napoli Vittorio Tosto ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Il Napoli deve rimettere l’azienda al centro del progetto, ragionando in questo modo. In tal senso Lindstrom non è un calciatore che si può regalare, va riproposto, ricostruito e rilanciato.

Cosa vorrà fare, capitan Di Lorenzo, dopo una stagione del genere? Sono sicuro che resterà e sono certo che abbia un solo pensiero: vorrà riscattarsi.

Chi sarà, a mio avviso, l’attaccante che sostituirà Victor Osimhen? State certi che il Napoli punterà su Romelu Lukaku, soprattutto qualora Antonio Conte dovesse essere il prossimo allenatore. Se Aurelio De Laurentiis ingaggiasse Gian Piero Gasperini, ci sarebbero maggiori chance di acquistare giocatori emergenti, delle ‘scommesse’. Alcune scelte dipenderanno dall’allenatore che deciderà di firmare con il Napoli”.