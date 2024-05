Rambaudi: “Il nuovo allenatore sarà Pioli, ma il profilo perfetto sarebbe un altro”

"Nuovo allenatore? Secondo me sarà Pioli, ma il profilo perfetto per il Napoli sarebbe quello di Gasperini”.

L'ex calciatore Roberto Rambaudi, intervenuto in collegamento con ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro l’Udinese e del futuro del club azzurro: “La partita, ma in generale tutta la stagione, ci ha detto che il Napoli di quest’anno è una squadra normale. Nel primo tempo gli azzurri sono stati piatti, inoltre vedo che c’è più abilità nel difendere alti mentre in area si perde qualsiasi misura. Inoltre, come dico da tempo, ci sono dei limiti nei centrali difensivi: giocare con marcature a uomo oppure a zona cambia poco. Il fatto che Politano sia tra i migliori è un segno negativo: lui dovrebbe essere in competizione con il Lozano di turno.

Lindstrom? Si vede che è un giocatore impaurito.

Nuovo allenatore? Secondo me sarà Pioli, ma il profilo perfetto per il Napoli sarebbe quello di Gasperini”.