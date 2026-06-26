Piccinini: "Allegri è una garanzia! Scelta giusta di ADL, ora servono pochi ritocchi"

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Sandro Piccinini in diretta radio si sofferma sul Napoli, su Allegri, sul calciomercato e sulla questione Kevin De Bruyne.

Sandro Piccinini, voce storica del nostro calcio, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Allegri? De Laurentiis credo che abbia voluto fare una scelta di garanzia, senza troppi rischi. Un allenatore che io reputo di garanzia come Allegri può essere la scelta giusta. Ora al Napoli bastano dei ritocchi, però devono essere di qualità."

Napoli anti-Inter? Sulla carta sì, perché Milan e Juventus sono molto indietro al momento. De Bruyne? Non può più essere quello di 6-7 anni fa, ovviamente, e dopo il grave infortunio dell'anno scorso serve più tempo per recuperare a una certa età.Un giocatore come De Bruyne, in vista di una stagione in cui devi fare la Champions League, con un allenatore esperto come Allegri che ha dimostrato di saper gestire certe situazioni, io lo terrei".