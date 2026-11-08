Ultim'ora Manna: “Situazione non accettabile! Abbiamo giocatori per fare gara vera, niente scuse!”

Giovanni Manna è intervenuto a Dazn a pochi minuti dall'inizio di Napoli-Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

Com'è questo momento e quale clima c'è?

"Il momento non è dei migliori, va affrontanto con determinazione, coscienza e responsabilità verso i tifosi. Non è accettabile quello che stiamo passando e aldilà di tutte le situazioni e partite che non devono essere alibi. Dobbiamo trovare la forza, anche se si gioca ogni 3 giorni".

Che messaggio ha lanciato il presidente De Laurentiis?

"È venuto venerdì a Castelvolturno, non in ritiro. Ha fatto ciò che fa un presidente, ci ha fatto capire tante cose. Ci ha fatto capire di stare uniti, certe immagini certe dichiarazioni non fanno parte della nostra identià. Bisogna dare in più tutti, siamo tutti insieme. Ha dato compattezza, speriamo di vederlo in campo".

Arriva la Lazio, farà fede l'atteggiamento?

"Arriva una squadra forte, ben allenata ed in una situazione super positiva, opposto al nostro. Abbiamo le armi per poter fare una partita vera, non abbiamo attenuanti o scuse, dobbiamo dimostrare tanto perché lo vogliamo fare e lo dobbiamo fare a partire da oggi. L'avversario è ostico"