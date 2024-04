Mediaset, Auriemma: "Calzona come i predecessori", Trevisani: "Grande prova contro una super-Roma"

Nel corso di Pressing su Mediaset, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la prova del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso di Pressing su Mediaset, il giornalista Raffaele Auriemma ha commentato la prova del Napoli: "Miglior Napoli di Calzona? Non è diverso da quello degli altri allenatori, si vocifera che ADL possa mandarlo via e riprendere Garcia che è stato il migliore di tutti, è una battuta ovviamente. Il Napoli non è affidabile, con giocatori in rottura tra loro, con l'allenatore ed il presidente che era pronto a tenerli in ritiro. E' successo tantissimo, hai voglia a mettere allenatori, ma pure con Guardiola e Klopp non avremmo visto partite diverse"

Il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani ha replicato: "Però oggi ha fatto una bella partita il Napoli, contro una squadra che ha dato fastidio a tutta Italia, bellissima partita".