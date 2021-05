Mediaset, Sabatini: "Se Orsato non arbitra più l'Inter, il Napoli ha tutto diritto di non voler più vedere Mazzoleni"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sandro Sabatini, giornalista: “Io vedo il calendario che al momento è ancora favorevole al Napoli. Super League? Il Milan è una bella storia di questo campionato e andrà in Champions League se se lo meriterà, lasciamo stare la Super Lega. Proprio la partita contro il Cagliari per il Napoli era la più difficile e secondo me il gol di Osimhen non era da annullare. Il Cagliari era in forma, lotta con il coltello tra i denti, non sarà agevole per nessuno sfidarlo.

VAR? Deve intervenire tutte le volte che è possibile. Peraltro anche in Sassuolo-Atalanta la posizione è stata molto simile, anche come dinamica di corsa. Se vai a chiedere una conferma per un’espulsione puoi farlo anche in un caso del genere. Mazzoleni? L’Inter non ha più Orsato da anni e Maresca da Udinese-Inter. Secondo me questo è sbagliato. Se passa questa regola, il Napoli ha tutto il diritto di non voler più vedere Mazzoleni. Che lui, Orsato, Maresca, Chiffi, Abisso o Irrati abbiano delle squadre per cui suona l’alert io non ci sto”.