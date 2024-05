L'agente Ferrari: "Attenzione alle sorprese di ADL, chi poteva immaginare Garcia..."

Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari che poi ha affrontato vari temi.

“Il Parma? Una promozione meritatissima. Con un bel progetto incentrato su molti ragazzi giovani costruiti negli anni. Sono contento che il Parma sia tornato in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari che poi ha affrontato vari temi.

Chi per il secondo posto?

“Il Venezia ieri è stato sfortunato. Il rigore l’ho trovato molto particolare. Il Como nell’ultima parte di stagione è molto solido con prestazioni buone. Se devo puntare un euro dico Como”.

Fatica il Palermo.

“Spero che il Palermo possa riprendersi in queste ultime due giornate. Sono tutti responsabili, adesso devono ricompattarsi per arrivare in una condizione che faccia fare i playoff con un significato”.

Come immagina il Napoli del prossimo anno?

“De Laurentiis è sempre foriero di sorprese. Quando mi chiesero che allenatore avrebbe preso avrei detto tutti tranne Rudi Garcia. Questa stagione non era preventivabile anche se con la girandola di emozioni dell’anno scorso qualche difficoltà poteva starci”

E il Milan? Pioli è al centro di tante critiche.

“Mi sembra che le polemiche siano un filo eccessive. Non è andato benissimo ma ha settanta punti. Mi è sembrata una polemica eccessiva contro Pioli e tutti i giocatori del Milan. Questo era il campionato dell’Inter. Il Milan deve migliorare la propria rosa e credo che cambierà allenatore. Si riparte da un secondo posto”.