Condò a Sky: "Conte? Nome giusto per il Napoli e altri due club"

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, si è soffermato a parlare di quella che è la situazione della Juve nel reparto del centrocampo: "Il centrocampo della Juve è troppo debole, non è all’altezza di molti reparti di centrocampo del nostro campionato. Dai due esterni ai centrali fino a Rabiot che doveva essere il perno, lì non c’è il livello necessario. Deve investire pesantemente".

Condò ha parlato anche della questione allenatore: "Trovo che Conte sia un nome giusto per la Juventus, così come per Napoli e Milan".