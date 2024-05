Le tre partite in cui Pioli ha stregato ADL

Stefano Pioli è uno degli allenatori nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Ha fatto molto bene al Milan, ha vinto uno scudetto nel 2022

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è uno degli allenatori nel mirino del Napoli per la prossima stagione. Ha fatto molto bene al Milan, ha vinto uno scudetto nel 2022, è un tecnico moderno che sa far giocare bene le proprie squadre.

Pioli piace molto a De Laurentiis. Ci sono state tre partite che hanno lasciato il segno. Le due sfide dei quarti in Champions League - con eliminazione del Napoli - più quella di campionato vinta 4-0 dal MIlan al Maradona. Tre gare in cui ancora una volta Adl ha potuto apprezzare il lavoro in panchina di Pioli. E ora ci pensa per il Napoli.