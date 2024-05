Fedele jr: "Con Kim il Napoli avrebbe avuto al massimo 4-5 punti in più"

TuttoNapoli.net

“I calciatori del Napoli non sono né quelli dello scorso anno, fortissimi, ma neanche quelli di quest’anno. Mi sembra evidente che nella scorsa stagione gli azzurri sono andati ben al di là del loro valore, così come quest’anno stanno rendendo chiaramente al di sotto delle loro capacità. La verità sta nel mezzo. Kim ha giocato male ieri con il Bayern Monaco perché il contesto tattico era diverso – ha detto l’agente Fifa Gaetano Fedele a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – a dimostrazione e conferma che nella scorsa annata tutto è andato per il verso giusto. Se ci fosse stato Kim in questa stagione probabilmente il Napoli avrebbe 4-5 punti in più, ma la sua presenza non avrebbe cambiato completamente la stagione degli azzurri, per come è andata.

Molti acquisti del Napoli non sono valutabili per il campionato che hanno disputato. Prendiamo Lindstrom: per me è un ottimo giocatore, ma non abbiamo avuto la possibilità di vederlo con continuità. Lo stesso Mazzocchi è un ottimo comprimario, potrebbe essere molto utile sia a destra che a sinistra. Natan non lo abbiamo visto più nella seconda parte, non sappiamo se avrebbe potuto fare meglio o peggio di Juan Jesus. In questo senso Calzona avrebbe potuto variare un po’ l’undici anche per valutare questi elementi. In questo modo è difficile capire chi può restare anche nella prossima stagione, sono scelte che deve fare la società con il nuovo allenatore.

Lo stesso dicasi per i calciatori che rientrano dai prestiti. Folorunsho, che io già avrei tenuto quest’estate senza prendere Cajuste, è un elemento su cui puntare e che terrei in rosa. Gaetano sta facendo bene ma se torna e non gioca non penso sia utile per lui. Zerbin può essere utile, ma tutto dipende dal nuovo allenatore. Ed anzi, anche per valutare tutti questi calciatori, per me il Napoli è già in ritardo sulla programmazione della prossima stagione”.