Udinese, Lovric verso il Napoli: "Ora c’è un’aria positiva, il merito è di mister Cannavaro"

Ieri sera alla cena dei club del medio Friuli, il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric ha parlato del momento suo e della squadra: “Ho tanta voglia di tornare il più presto possibile. Sono carico.C’è un’aria diversa, positiva, ed è merito del mister Cannavaro. Si vede che ha fiducia e personalità, ci dà tanto in questa situazione.

La classifica è pesante ma sento che ce la faremo: siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa in più per finire bene questa stagione. Sono certo che daremo tutto. I tifosi sono fondamentali sempre, soprattutto in questa situazione. Non hanno mai mollato, sono fantastici. Siamo grati per questo, li ringrazio e chiedo loro di sostenerci in questo finale come hanno sempre fatto”.