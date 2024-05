Non è ancora tempo di vacanze: la missione di Calzona e i numeri fuori casa

Tra le emozionanti celebrazioni e la triste attualità. Giornata di conferenza stampa quest'oggi al Maradona

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Tra le emozionanti celebrazioni e la triste attualità. Giornata di conferenza stampa quest'oggi al Maradona per la presentazione di 'Sarò con te', il film Scudetto prodotto dalla Filmauro, in serata alla sua attesissima prima alla presenza di tutto il gruppo e da sabato in tutte le sale. Possibile anche un intervento di Aurelio De Laurentiis, ma il club vuole restare concentrato anche sul finale di stagione ed in questo senso il compito di Calzona - che prima della Roma è intervenuto pubblicamente parlando di scarsa voglia, ricevendo una buona reazione con la Roma - è sicuramente tutt'altro che agevole.

Il campionato non è finito

La stagione in ogni caso sarà fallimentare, ma il Napoli è chiamato quantomeno a salvare l'ottavo posto. Una posizione utile a salvare una qualificazione europea, alla Conference in questo caso, per conservare una dimensione europea, rifondare permettendosi una rosa lunga ed anche talenti eventualmente da lanciare, ma anche ad evitare due turni di Coppa Italia (il primo addirittura intorno al 10 agosto, quando sarebbe ancora in corso il secondo ritiro di Castel di Sangro) e poter partire come ogni anno direttamente agli ottavi come le prime 8 del campionato.

Fattore trasferta

Dopo la reazione vista con la Roma, non trovando i tre punti per errori individuali nonostante un'ottima prova collettiva, Francesco Calzona conta di ritrovare la vittoria fuori casa: al di là dell'ultima figuraccia di Empoli, il Napoli fuori casa ha conservato un certo standard (è il quarto rendimento del campionato, a fronte del 14esimo casalingo) ed è proprio al Maradona che ha collezionato disastri, spesso vere e proprie umiliazioni. Non a caso l'ultima vittoria risale proprio alla gara di Monza, il 7 aprile scorso. In primis però dovrà convincere la squadra a tenere la testa in questa stagione.