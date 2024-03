Il doppio ex Pià: "Napoli squadra mediocre finora, con l'Atalanta sarà decisiva"

"Napoli-Atalanta è certamente una gara da dentro o fuori per gli azzurri, anche perché da qui alla fine devono provare a vincerle tutte".

"Napoli-Atalanta è certamente una gara da dentro o fuori per gli azzurri, anche perché da qui alla fine devono provare a vincerle tutte. Non si dimentichi che davanti al Napoli ci sono squadre forti, in salute".

Ha parlato così il talent scout e doppio ex di Napoli e Atalanta, Inacio Pià, ai microfoni di Radio Marte: "Però Atalanta e Roma sono impegnate ancora in altre competizioni e per questo possono lasciare qualche punto per strada. Sabato il Napoli deve fare punti per mantenere il ritmo per provare ad arrivare quinto in classifica.

Purtroppo, quest'anno il Napoli non ha soddisfatto le aspettative, non ha tenuto una posizione di classifica in zona Champions, è stata una squadra sin qui mediocre, non rispecchiando nel rendimento la qualità della rosa. Penso sia molto difficile per il Napoli qualificarsi in Champions. L'Atalanta senza Koopmeiners e De Kataelere è chiaramente più debole, entrambi sono calciatori protagonisti di questa stagione. C'è da capire se recupereranno o meno".