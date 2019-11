Il match-analyst Maldera: "Ancelotti ha bisogno di certezze, 4-3-3 può essere giusto compromesso"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto il match-analyst Andrea Maldera: "In questo momento Ancelotti ha bisogno di dare certezze e sicurezze alla squadra. Il passaggio al 4-3-3 potrebbe essere il giusto compromesso, sicuramente Carlo farà in modo che i giocatori arrivino concentrati a questa partita ed il suo lavoro ha sempre un valore assoluto. Per il Milan invece la vedo più difficile anche se gioca in casa perché San Siro come stadio e tifosi sono molto caldi perché l'ambiente rosso nero si aspetta un partita perfetta da parte del Milan San Siro sa diventare anche uno stadio pesante, quindi il Napoli sono convinto che farà la partita ed il Milan potrebbe subire gli attacchi del Napoli, e l'ambienta sarà quindi più pericoloso per il Milan.è infatti una partita dove anche il singolo episodio può muovere gli equilibri."