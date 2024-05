Sky - Osimhen preferisce la Premier al PSG, Manna parla col Chelsea per inserire Lukaku: i dettagli

L'operazione sarebbe simile a quella che si stava per fare l'estate scorsa tra il club inglese e la Juventus per Vlahovic.

Tra le maggiori pretendenti all'acquisto di Victor Osimhen per il prossimo mercato estivo c'è il Paris Saint Germain. Ma questa destinazione non convince del tutto il centravanti del Napoli, che preferirebbe l'Inghilterra.

Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel pre-partita di PSG-Borussia Dortmund, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "La possibilità di tornare a giocare in Francia non entusiasma Osimhen, che ci ha già giocato col Lille. Chiaramente giocare col PSG è diverso perché puoi fare partite come la semifinale di Champions di stasera, però la sua preferenza è l'Inghilterra. Arsenal e Chelsea sono le due squadre che potrebbero prendere Osimhen e finché ci sarà questa possibilità aperta lui aspetterà.

Il nuovo ds del Napoli Manna sta parlando con il Chelsea per valutare se ci sono i margini per chiudere la trattativa e per inserire nel possibile affare Osimhen anche Lukaku. L'operazione sarebbe simile a quella che si stava per fare l'estate scorsa tra il club inglese e la Juventus per Vlahovic. Non sono così sicuro che alla fine Osimhen giocherà in Francia con il PSG. Spesso lui va in Inghilterra quando ha un giorno libero e ha piacere a starci con i suoi amici".