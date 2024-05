Auriemma punge Calzona: “Altri allenatori si sarebbero già dimessi per molto meno!”

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A

Raffaele Auriemma, giornalista di Tuttosport e Radio Crc, ha parlato nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' in onda su Tele A: “Calzona? Va detto che altri allenatori si sarebbero già dimessi per molto meno. Se vieni a Napoli convinto di poter sistemare le cose e non lo fai riconoscendo che i problemi ci sono e che alcuni sono aumentati, per me il minimo è dire ‘è giusto che vada perchè non sono riuscito a incidere neanche un po’’. Se devo rimanere solo per dire che sono stato l’allenatore del Napoli, il peggiore dell’era De Laurentiis, io piuttosto mi defilo”.