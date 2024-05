Occhio Napoli, sull’obiettivo Sudakov c’è anche il Chelsea: lo Shakhtar spara altissimo

Si tratta di Georgiy Sudakov, 21enne centrocampista offensiva che è anche nel mirino di alcune squadre del nostro campionato, su tutte il Napoli e la Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Dopo aver già speso fiumi di milioni di euro per Mudryk nel mercato invernale del 2023, il Chelsea torna a guardare allo Shakhtar Donetsk e a uno dei pezzi pregiati nella compagine ucraina. Si tratta di Georgiy Sudakov, 21enne centrocampista offensiva che è anche nel mirino di alcune squadre del nostro campionato, su tutte il Napoli e la Juventus.

Già a gennaio era stata rifiutata una proposta dei partenopei da circa 40 milioni di euro, pronti comunque a tornare alla carica al più presto. Il problema per il Napoli, e in teoria anche per la Juventus, è che anche il Chelsea sta intensificando i contatti per arrivare a lui. E in Premier League ci sono anche Arsenal, Liverpool e Manchester City. Lo Shakhtar chiede 70 milioni di euro. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.com.