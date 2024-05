Del Genio su Lindstrom: "Preso come esterno che non è, non centrava niente per come è il Napoli"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato del Napoli soffermandosi sull'acquisto di Lindstrom.

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del mercato del Napoli soffermandosi sull'acquisto di Lindstrom: "Spendere? Sicuramente bisogna spendere di più, ma non è solo un discorso di soldi in più o meno.

Vedete ad esempio i soldi spesi per Lindstrom, preso come esterno ma anche ieri avrete visto che non è un esterno, è un buon giocatore ma lì fa proprio fatica, ha leve lunghe, non ha uno contro uno, si butta centralmente e vuole il pallone nei mezzi spazi ma il Napoli non ha sincronismi per esaltare le sue qualità. Non centrava niente per come è il Napoli”