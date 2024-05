Dionigi: “Credo che ADL abbia già scelto il nuovo allenatore”

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lindstrom? E’ un’annata disgraziata per tutti, le attenuanti ci sono per tutti. Va messo nelle condizioni per esprimere le sue caratteristiche. Va azzerato un po’ tutto e bisogna ripartire da un anno zero. Ogni discorso sul singolo va portato al prossimo anno. Anche se non entrerà in Europa il Napoli va bene, basta che si ricominci da zero.

Le coppe fanno sempre bene, ma credo che il presidente abbia già scelto il nuovo allenatore. L’anno prossimo il Napoli non può sbagliare, bisogna andare su un allenatore che conosca il campionato italiano e la squadra che va ad allenare. Allenare o giocare a Napoli è meraviglioso, ma devi capire bene dove sei perchè non è facile. Prenderei un allenatore italiano o anche straniero, ma che abbia già allenato in Italia. Puntare su un tecnico che non conosce le dinamiche tattiche che ci sono in Italia e le pressioni che porta il calcio italiano si rischia di fare un po’ fatica”.