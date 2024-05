Classifiche a confronto: sprofondo Napoli, addirittura a -32 rispetto a un anno fa

Il peggior dato in assoluto è quello del Napoli, che ha addirittura trentadue punti in meno rispetto alla scorsa stagione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 35 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter campione d'Italia ha 23 punti in più. È il balzo in avanti più significativo, seguito dall'exploit del Bologna, che fa registrare ben 17 punti oltre la prestazione della scorsa stagione. Positivo, nonostante le critiche nei confronti di Pioli, il percorso del Milan che ha portato a casa 10 punti in più.

Il peggior dato in assoluto è quello del Napoli, che ha addirittura trentadue punti in meno rispetto alla scorsa stagione, quando a questo punto era già campione d'Italia. Segue la Salernitana, che ha più che doppiato - in peggio - la differenza con l'anno scorso. Malissimo anche Sassuolo e Udinese, rispettivamente a -15 e -16 un campionato dopo.

Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A

Inter 89 punti (+23 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 35 giornate)

Milan 71 (+10)

*Juventus 66 (-3)

Bologna 64 (+17)

**Atalanta 60 (+2)

Roma 60 (+1)

Lazio 56 (-9)

Napoli 51 (-32)

**Fiorentina 50 (+4)

Torino 47 (-2)

Monza 45 (-4)

Genoa 43 (in Serie B)

Lecce 37(+5)

Hellas Verona 34 (+4)

Cagliari 33 (in Serie B)

Frosinone 32 (in Serie B)

Empoli 32 (-7)

Udinese 30 (-16)

Sassuolo 29 (-15)

Salernitana 15 (-23)

*= Il confronto non tiene conto della penalizzazione comminata nella scorsa stagione

*==Una giornata in meno. Confronto con le prime 34 giornate della Serie A 2022/23