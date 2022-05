Il rammarico di Ventura: “Napoli più forte degli ultimi 10 anni, poteva giocarsi lo Scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, allenatore

Ho sempre sostenuto che la rosa del Napoli fosse la migliore degli ultimi 10 anni. Il risultato è stato raggiunto, ma c'è un po' di rammarico perché poteva giocarsi lo scudetto in un campionato in cui la corsa è stata ad ostacoli per tutti e sia Inter che Milan hanno perso punti. Bastava forse pareggiare 3/4 partite in casa per essere in piena bagarre. Resta comunque un buon obiettivo centrare la Champions ma la rosa del Napoli è straordinariamente importante, forse la migliore degli ultimi anni.

Il Napoli è stato bravo a gestire la situazione quando tra infortuni e coppa d’Africa c’era emergenza piena. Poi è chiaro che la società farà le sue considerazioni perché non ho la presunzione di poter sapere cosa non è andato.



L’esperienza della società conta, come la storia della società stessa. Basti pensare Manchester City-Real Madrid l’aspetto tecnico pende dalla parte del City, ma poi c’è la storia e l’esperienza e questo giustifica il Real Madrid in finale. Qualcosa nel Napoli è mancato, ma fa parte del percorso di crescita. Tutto ciò che è stato resta nella pelle dei giocatori del Napoli e l’anno prossimo ci sarà maggiore determinazione e convinzione e magari qualche errore in meno si commetterà”.