Roma, Svilar MVP contro il Napoli: "Più facile fare bene quando ho tanto lavoro"

Al termine di Napoli-Roma, il portiere serbo Mile Svilar ai canali del club ha parlato così della prestazione giallorossa: “Penso che la squadra ha gestito bene la partita. Il Napoli è una squadra difficile e questo stadio anche, uscire da qua con un punto non è male”.

Sei sempre molto concentrato:

“Provo sempre a essere pronto quando la squadra ha bisogno di me. Oggi avevo tanto lavoro ed è più facile essere concentrato, perché sono sempre in movimento. Se la squadra non fa i due gol, avremmo perso, quindi bravi”.

Un bilancio della tua stagione?

“Io posso solo dire grazie al mister. Ho sempre sognato di essere il titolare di una grande squadra e giocare tante partite. Sono davvero felice di giocare per la Roma e quindi grazie”.