Padovano: "Spero per i tifosi del Napoli che ADL prenda Conte, è il migliore sulla piazza"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, direttore sportivo ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Juventus: "Credo che tutti al Napoli non vedano l’ora che questa stagione fisica per ripartire nel migliore dei modi. Ieri, non è stata una brutta partita per il Napoli, ma la passata stagione ci aveva abituato a prestazioni di assoluto livello. Tutti sono al di sotto di quelle che sono delle qualità individuali immense. Sono sicuro che De Laurentiis, il prossimo anno, sia affiderà a qualcuno di importante, che possa riprendere il cammino interrotto quest’anno”

Il Napoli patirà l’addio di Osimhen?

“Un buon direttore, un buon allenatore, sapranno sostituirlo al meglio. Osimhen è un ottimo attaccante, ma mi sembra ovvio che sia in partenza. Il club saprà sostituirlo nella maniera giusta".

Antonio Conte è davvero un nome spendibile per il Napoli? Si corre il rischio di illudere la piazza…

“Non saprei. Per il bene che voglio ai tifosi del Napoli lo auguro, Conte è il migliore allenatore disponibile in questo momento. Ha una marcia in più rispetto ai suoi colleghi, e sono sicuro che vincerà ovunque andrà. Non so quale sarà la sua prossima destinazione. Quando ci vediamo, evitiamo di parlare di certe cose, non vogliamo metterlo in difficoltà”