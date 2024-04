Retroscena da bordocampo: Calzona stava per inserire Raspadori, ecco perché ha cambiato idea

Federico Sala, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Federico Sala, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ieri il Napoli ha giocato la miglior partita della stagione e s’è visto il Napoli luccicante dell’anno scorso per intensità, idee e possesso palla. Il primo tempo è finito 0 a 0 e per la Roma è stato un miracolo.

Poi è arrivato il rigore di Dybala e Calzona ha pensato subito a Raspadori, poi ha pareggiato con Olivera e ci ha ripensato. Il cambio Ostigard-Traorè era già pronto prima che si battesse il calcio d’angolo perchè Calzona voleva un altro saltatore. E’ stata una lettura difensivista, ma anche logica per ciò che ha fatto vedere la Roma nell’ultimo periodo. La Roma ha creato veramente poco ieri”.