Minotti: "Problema mentale, il Napoli paga la disabitudine al trionfo"

TuttoNapoli.net

Lorenzo Minotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Secondo goal subito dal Napoli? Non è normale prendere un goal così. Uno dei dati più clamorosi del Napoli è che l’anno scorso subì pochissimi goal da palla inattiva, ma ieri ha buttato al vento due punti facendosi rimontare su un calcio d’angolo a partita ormai finita.

Credo si tratti di un problema mentale, il Napoli ha perso la ferocia ed i numeri e le situazioni di gioco ce lo dimostrano. Il Napoli ha pagato la disabitudine ad un trionfo che ha un po’ scioccato l’ambiente e la festa dell’anno scorso ha provocato una gioia non gestibile per molti”.