UFFICIALE - Serie A, anticipi e posticipi del 36° turno: Napoli-Bologna di sabato!

La Lega Serie A ha reso note date, orari e programmazione televisiva della trentaseiesima giornata del massimo campionato.

La Lega Serie A ha reso note date, orari e programmazione televisiva della trentaseiesima giornata del massimo campionato. La Lega ha di fatto risposto no alla richiesta della Roma delle scorse ore, con i giallorossi che avrebbero voluto giocare di lunedì la sfida contro l'Atalanta, in modo da avere un giorno in più di recupero dopo la sfida di Europa League contro il Bayer Leverkusen, con il conseguente spostamento anche della finale di Coppa Italia dal 15 al 16 maggio. Questo il dettaglio:

10/05/2024 Venerdì 20.45 FROSINONE−INTER DAZN

11/05/2024 Sabato 18.00 NAPOLI−BOLOGNA DAZN

11/05/2024 Sabato 20.45 MILAN-CAGLIARI DAZN/SKY

12/05/2024 Domenica 12.30 LAZIO-EMPOLI DAZN/SKY

12/05/2024 Domenica 15.00 GENOA−SASSUOLO DAZN

12/05/2024 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-TORINO DAZN

12/05/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS−SALERNITANA DAZN

12/05/2024 Domenica 20.45 ATALANTA-ROMA DAZN

13/05/2024 Lunedì 18.30 LECCE-UDINESE DAZN

13/05/2024 Lunedì 20.45 FIORENTINA-MONZA DAZN/SKY