Il sogno più grande? Calzona: "L'ho già realizzato, allenare il Napoli! Non chiedo altro..."

Qual è il suo sogno più grande? Nella lunga intervista a Dazn, Francesco Calzona ha risposto anche a questa domanda. Con una dichiarazione d'amore al Napoli: "Uno l'ho già realizzato: era allenare il Napoli, non chiedo niente se non continuare questo lavoro e la salute, non chiedo altro".

5 giocatori più forti dell'era ADL? "Cavani, Lavezzi, Hamsik, Higuain, Insigne, Mertens, Callejon. Hamsik è eleganza, bellezza, avrei pagato 50 euro per ogni allenamento perchè era bello vederlo, calcia con entrambi i piedi, elegante nella corsa, poi siamo amici e amo il suo carattere, comunica senza parlare e mi piacciono le persone così".