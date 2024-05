Sky - Nessuna certezza sul nuovo allenatore, la corsa è a 4: Pioli è il nome più caldo

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Per il futuro allenatore De Laurentiis sta valutando la scelta da compiere tra Pioli, Conte, Italiano e Gasperini. Rispetto a quanto sappiamo, la pista più calda è quella che porta a Pioli, che ha l’esperienza giusta per gestire piazze importanti ed ha vinto col Milan.

Conte è un grande allenatore ma ha un carattere importante, che non si sa come convivrebbe con De Laurentiis: per lui non faccio una questione di soldi, ma di compatibilità. Il modo per pagare Conte De Laurentiis lo trova esattamente come troverebbe il modo per dotare la rosa degli elementi che l’ex Ct dell’Italia chiederebbe. Per Gasperini vale più o meno lo stesso discorso, con in più il contratto ancora in essere con l’Atalanta, tra l’altro impegnata su tre fronti e quindi non è il momento più adatto per trattare il futuro. Al momento non ci sono certezze sul nome che siederà in panchina il prossimo anno”.