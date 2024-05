Criticato a Napoli, stimato a Madrid: Davide Ancelotti decisivo per la mossa Joselu

Il Real Madrid è stato ancora una volta celebrato dopo l'ennesima finale di Champions League raggiunta.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Il Real Madrid è stato ancora una volta celebrato dopo l'ennesima finale di Champions League raggiunta. Quando tutto sembrava ormai perso per i Blancos, Joselu, grazie a una doppietta, ha ribaltato il Bayern Monaco e ha fatto esultare le Merengues.

Grandi meriti nel post-partita sono stati dati a Carlo Ancelotti, che lo ha inserito al 68', ma in realtà l'idea di inserire l'attaccante spagnolo è stata del suo vice, ovvero il figlio Davide. Secondo quanto riportato da Movistar+, e come si può facilmente intuire dai video dell'emittente, quando l'ex allenatore di Milan e Napoli si è girato con la faccia frustrata verso la panchina, Davide ha esclamato: "Joselu, dai". E subito dopo è stato chiamato il centravanti, che ha poi riscritto in qualche modo la storia del match.